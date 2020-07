The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Se Negan morisse, la serie diventerebbe una noia" (Di martedì 28 luglio 2020) L'interprete di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, ironizza sulla possibilità di veder morire il suo villain Negan nello show. La star di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, analizza l'impatto del suo villain Negan sullo show dichiarando scherzosamente che se il violento antieroe morisse la serie tv diventerebbe molto più noiosa. L'importanza dell'uomo con la mazza da baseball è cresciuta nel corso delle stagioni fino ad assumere un ruolo di primo piano. Negan ha conquistato la fiducia di Alpha per poi sbarazzarsene, ma prima Negan e Alpha sono stati protagonisti di una ... Leggi su movieplayer

