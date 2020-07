Temptation Island, Antonella Elia schifata dalle frasi di Pietro: “È diventato un mostro” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo il sorprendente esito del confronto tra Annamaria e Antonio, nella quinta e penultima puntata di Temptation Island si è approfondita ancora di più la storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, come anticipato da Bisciglia, sono arrivati al falò di confronto. Decisivo il comportamento di Pietro e il presunto bacio con cui avrebbe tradito Antonella. Molti però i dubbi: per qualcuno è tutto preparato. Antonella Elia, Chiamata nel Pinnettu a inizio puntata, Antonella ha visto di nuovo Pietro molto vicino alla single Beatrice. Più che corteggiarla, l’attore si è lasciato andare a certe frasi di cattivo gusto sulla ... Leggi su thesocialpost

maddoxkariv : RT @aletheiadobrev: vedendo Temptation Island mi è venuta ancora di più l’ansia delle relazioni ma ci pensate avere affianco persone del ge… - carmens97644477 : RT @Valenti53820482: Prima del gf nessuno conisceva Pietro... ora,dopo temptation island tutta Italia lo conosce e lo SCHIFA... #Temptation… - SofiaVignali : Ho acceso la tv. C'era Temptation Island. Ho deciso di dargli una possibilità. Ho visto la storia di Pietro. Ho spe… - hazsangels : Ma Harry starà capendo qualcosa di temptation island? - infoitcultura : Temptation Island: Ciavy e Valeria fanno un retro-front che scatena il web -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Antonio fa mea culpa sulla relazione con Annamaria. “Il problema è quello che lei ha visto, cioè quel che tu facevi nel villaggio!”, dice Filippo Bisciglia. “Tutto ciò che ho fatto è stato per metterm ...Per Antonella Elia la quinta puntata di Temptation Island è stata molto particolare. La donna è sempre più delusa dal suo compagno, che non si sta comportando come lei sperava. La showgirl è pronta a ...