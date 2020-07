Superpoteri a Conte, via libera alla proroga: “E’ inevitabile, la pandemia non è superata” (Di martedì 28 luglio 2020) Sì del Senato: lo stato d’emergenza proseguirà fino al 15 ottobre, due settimane in meno del previsto Leggi su lastampa

ITALEXIT78 : Tutte le bugie sparate da Conte per tenersi i superpoteri - AnnaMaritati : RT @tempoweb: Tutte le bugie di #Conte. Lo #statodiemergenza serve solo per garantirgli i superpoteri - emato64 : RT @noitre32: NO! NO! NO! Tutte le bugie di Conte. L'emergenza serve solo per garantirgli i superpoteri - AlessandroFusi9 : RT @tempoweb: Tutte le bugie di #Conte. Lo #statodiemergenza serve solo per garantirgli i superpoteri - ZenatiDavide : Superpoteri a Conte, via libera alla proroga: “E’ inevitabile, la pandemia non è superata”: ROMA. Inevitabile. Così… -