Statistiche e precedenti 37esima giornata Serie A: Ranieri non ha mai battuto Pioli (Di martedì 28 luglio 2020) Stasera alle 19,30 Parma-Atalanta apre la penultima giornata di Serie A:i bergamaschi nelle ultime tre partite disputate nel torneo contro i gialloblù hanno ottenuto altrettante vittorie realizzando complessivamente 11 gol. Nelle precedenti tre gare invece i nerazzurri avevano centrato la porta una sola volta. Alle 21,45 big match Inter-Napoli: sono 147 i confronti tra le due squadre nella competizione e il club di Conte ha uno score di 65 successi. 36 pareggi e 46 sconfitte. Il 6 gennaio scorso la beneamata ha trionfato 3-1, arbitra Paolo Valeri. Domani alle 19,30 si giocano in contemporanea cinque match, il Verona ospita la Spal e la Lazio riceve il Brescia: i biancocelesti si sono aggiudicati otto delle ultime 10 partite interne in Serie A contro i biancazzurri (per il resto un pareggio e una vittoria delle ... Leggi su sportface

