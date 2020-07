Shoah, Mattarella consegna onorificenza a Modiano (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Sami Modiano, al quale ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica italiana conferitagli lo scorso 18 luglio. Erano presenti all’incontro Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello, rispettivamente rabbino capo e presidente della Comunità ebraica di Roma. “La Repubblica italiana le deve profonda gratitudine – ha affermato il capo dello Stato – per la sua testimonianza. Lei ha sperimentato l’abisso e l’orrore dei campi di sterminio e coraggiosamente ha tramandato la memoria alle giovani generazioni. Perché non accada mai più”. “Avevo 14 anni e i miei occhi hanno visto cose orribili. ... Leggi su calcioweb.eu

nzingaretti : Un'immagine bellissima. Il presidente Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce. Il giusto riconosci… - PdMilano : RT @nzingaretti: Un'immagine bellissima. Il presidente Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce. Il giusto riconoscimento a… - LuisaRagni : RT @nzingaretti: Un'immagine bellissima. Il presidente Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce. Il giusto riconoscimento a… - admcip : RT @nzingaretti: Un'immagine bellissima. Il presidente Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce. Il giusto riconoscimento a… - FelicidadBenito : RT @romaebraica: Con grande commozione Sami Modiano, instancabile testimone della Shoah che ha da poco compiuto 90 anni, ha ricevuto questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Shoah Mattarella Shoah, Mattarella consegna onorificenza a Modiano Adnkronos Shoah, Mattarella consegna onorificenza a Modiano

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Sami Modiano, al quale ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al ...

Consegnata a Sami Modiano l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce

Questa mattina, 28 luglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Sami Modiano, fra gli ultimi sopravvissuti al dramma della Shoah, consegnandogli l’onorificenza di ...

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Sami Modiano, al quale ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al ...Questa mattina, 28 luglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Sami Modiano, fra gli ultimi sopravvissuti al dramma della Shoah, consegnandogli l’onorificenza di ...