Sarri ha vinto lo scudetto con un calcio anonimo (Di martedì 28 luglio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 36A GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Alle 23,43 del 26 luglio in una data inconsueta, in uno Stadium vuoto, la Juve vince il suo nono scudetto di fila. Il 36° della sua storia. All’età di 61 anni il Sor Polpetta conquista il suo primo scudetto. Anche per lui c’è un primato. È il mister più anziano a vincere un titolo. Ha conquistato il Palazzo, lui. Ma è uno scudetto che gli appartiene poco.I fatti hanno dimostrato che Il Palazzo avrebbe vinto comunque. Chiunque avesse occupato quella panchina. In questa vittoria non c’è amore. Non c’è amore nella polo griffata di questo anziano signore borghese dall’ambigua figura e dal portafoglio gonfio. Non c’è amore nello stemma aggiornato allo ... Leggi su ilnapolista

