Salvini si tuffa in Sicilia, tra Covid e migranti (Di martedì 28 luglio 2020) Era chiaro a tutti che in Sicilia stesse scoppiando il putiferio per l'arrivo di massa dei migranti. Il primo a fiutarlo è stato Matteo Salvini che, sensibile al tema, si è precipitato alcuni giorni fa a Lampedusa, isola simbolo di una situazione fuori controllo. articlepreview id="322726" link Leggi su ilfoglio

Linda62sole : RT @Satiraptus: #Porro: '#carabinieripiacenza subito #IlariaCucchi si tuffa sullo scandalo: a che titolo? Solo perché può usare la sua fama… - antonio65e : RT @Satiraptus: #Porro: '#carabinieripiacenza subito #IlariaCucchi si tuffa sullo scandalo: a che titolo? Solo perché può usare la sua fama… - CGlonfoni : RT @Satiraptus: #Porro: '#carabinieripiacenza subito #IlariaCucchi si tuffa sullo scandalo: a che titolo? Solo perché può usare la sua fama… - TricomiF : RT @Satiraptus: #Porro: '#carabinieripiacenza subito #IlariaCucchi si tuffa sullo scandalo: a che titolo? Solo perché può usare la sua fama… - AddariLorenzo : RT @Satiraptus: #Porro: '#carabinieripiacenza subito #IlariaCucchi si tuffa sullo scandalo: a che titolo? Solo perché può usare la sua fama… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini tuffa Salvini si tuffa in Sicilia, tra Covid e migranti Il Foglio Se un bel gesto diventa reato

Non è nostro costume commentare le indagini penali in corso. Il motivo è semplice: per giudicare bisognerebbe avere piena conoscenza degli atti a disposizione degli inquirenti; bisognerebbe aver senti ...

Lauree in Albania, soldi scudati in Svizzera: quando “serve” la Lega diventa internazionale

Dice “prima gli italiani” ma la Lega ama l’estero, eccome se lo ama, e si riferisce a Paesi stranieri quando c’è da brigare affari di soldi e utilità. C’è la laurea di Renzo Bossi in Albania, all’Univ ...

Non è nostro costume commentare le indagini penali in corso. Il motivo è semplice: per giudicare bisognerebbe avere piena conoscenza degli atti a disposizione degli inquirenti; bisognerebbe aver senti ...Dice “prima gli italiani” ma la Lega ama l’estero, eccome se lo ama, e si riferisce a Paesi stranieri quando c’è da brigare affari di soldi e utilità. C’è la laurea di Renzo Bossi in Albania, all’Univ ...