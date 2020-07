Salvini: 'Oggi non c'è emergenza, perché chiedono prolungamento stato di emergenza?' (Di martedì 28 luglio 2020) Agenzia Vista, Roma, 28 luglio 2020 SOTTOTITOLI 'Oggi non c'è emergenza, perché chiedono prolungamento stato di ... Leggi su leggo

AndreaScanzi : Vedi, Salvini: gli eventi, oggi, si fanno così. Impara dagli organizzatori di Saluzzo e dal pubblico meraviglioso c… - SimoneCosimi : Brava @mariannaaprile: non usiamo a sproposito la definizione “disobbedienza civile” per la mascherina rifiutata da… - MichelaMarzano : “La libertà di opinione è una farsa tranne quando l’informazione fattuale è garantita e i fatti stessi non sono in… - MaurizioTrasat1 : @J88Dalton @PaolaG33615701 @4everAnnina @CesareOrtis Non si può negare che una gran parte di responsabilità è di Sa… - MaurizioTrasat1 : @4everAnnina Non si può negare che una gran parte di responsabilità è di Salvini che ha favorito il suo avvento. Se… -