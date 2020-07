Robert O’brien, uno dei consiglieri più vicini a Trump, è positivo al Covid-19 (Di martedì 28 luglio 2020) Il consigliere per la sicurezza nazionle Robert O’Brien, uno dei più vicini a Trump, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha confermato la casa bianca in un comunicato stampa. Secondo l’amministrazione di Trump, O’Brien, che ha 54 anni, sarebbe in isolamento e non ci sarebbero rischi di contagio per il presidente o il vice presidente Mike Pence. O’Brien è il collaboratore di Trump più importante ad aver fin ora contratto il virus. I due sono apparsi pubblicamente due settimane fa durante una visita ufficiale a Miami, in Florida. Tuttavia, un portavoce della casa bianca ha assicurato che O’Brien e Trump non sono a contatto da «diversi giorni». In realtà considerando il ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : #Usa, consigliere sicurezza nazionale positivo al virus Robert O'Brien e' uno dei piu' stretti collaboratori di Tru… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, consigliere sicurezza nazionale positivo al virus Robert O'Brien e' uno dei piu' stretti collaboratori di Trump #A… - capricorne_o : Usa, il consigliere alla sicurezza nazionale Robert O'Brien è positivo al coronavirus @corriere… - gilda_f : RT @intheunion2020: ?? BREAKING: il Consigliere alla sicurezza nazionale di #Trump, Robert C. O’Brien, è risultato positivo al #coronavirus.… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, consigliere sicurezza nazionale positivo al virus Robert O'Brien e' uno dei piu' stretti collaboratori di Trump #A… -

