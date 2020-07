Risultati Serie A, 37ª giornata LIVE: si parte con Parma-Atalanta, la classifica (Di martedì 28 luglio 2020) Risultati Serie A – Penultima giornata del campionato di Serie A, si decidono gli ultimi verdetti. Corsa avvincente per Europa League e salvezza, occhi puntare anche per stabilire le posizioni delle tre squadre in Champions League che faranno compagnia alla Juventus. Si parte con la sfida tra Parma e Atalanta, la squadra di Gasperini ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio contro il Milan. In serata il big match tra Inter e Napoli. Mercoledì il piatto forte, la Lazio in casa contro il Brescia, ultima chance per il Lecce sul campo dell’Udinese. Il Genoa cerca un risultato positivo contro il Sassuolo. La Juventus a Cagliari, la Roma a Torino. Risultati Serie A Martedì 28 luglio ore ... Leggi su calcioweb.eu

Agosto mese di mare, meno di serie tv. Si segnala qualche ritorno stagionale – rigorosamente di genere – ma per il resto le piattaforme risultano essere abbastanza scariche di novità. Complice l’annat ...

Nonostante una stagione “difficile”, sia dal punto di vista sportivo che umano e ambientale (data l’emergenza COVID), la Juve è comunque riuscita a migliorare i suoi record e a restare padrona della S ...

