Riccardo Muti e l'arte di orchestrare (Di martedì 28 luglio 2020) Riccardo Muti e l'arte di orchestrare sembrano una cosa sola. Riccardo Muti e l'arte di orchestrare sembrano un naturale movimento ispirato dall'essenza dell'arte stessa. Il movimento che sviscera ogni intimità nascosta ma emblematica allo stesso tempo. Il movimento che sembra la mano e gli occhi degli dei beffardi, che donano il tormento all'estasi tormentata dal tormento: sogno tossico! Riccardo Muti e la bacchetta magica Nato a Napoli il 28 luglio del 1941, ma cresce a Molfetta città natale di suo padre fino all'età di 16 anni. Diciassettenne si trasferisce nuovamente a Napoli dove frequenta l'ultimo anno di liceo classico. Studia pianoforte conseguendo il diploma con lode presso ...

A dispetto delle sue piccole dimensioni, la nostra penisola custodisce un inesauribile patrimonio culturale, con la musica a ricoprire un ruolo da protagonista. Riccardo Muti assolve da tutta la vita ...

