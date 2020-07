Portici. Giovanni Fabbrocino uccide la ricercatrice Adalgisa Nicolai poi si toglie la vita (Di martedì 28 luglio 2020) Femminicidio suicidio a Portici nel Napoletano. Giovanni Fabbrocino, 66 anni, ha preso un coltello dal lavello della cucina e ha massacrato la compagna Adalgisa Nicolai. Poi ha aperto la finestra del balcone e si è lasciato cadere nel vuoto dal quarto piano della loro casa in via Libertà. La vittima del femminicidio è Maria Adalgisa Nicolai, 58 anni, ricercatrice in Scienze e Tecnologie Alimentari alla facoltà di Agraria dell’università Federico II di Napoli, che ha la sede proprio a poche centinaia di metri dall’appartamento dove si è consumato l’omicidio-suicidio. Giovanni Fabbrocino, 66 anni, è morto sul colpo per le ferite riportate ... Leggi su laprimapagina

