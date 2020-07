Pordenone Legge 16-20 settembre 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) PordenoneLegge 2020, la 21^ edizione della Festa del Libro torna in presenza nel cuore della città, e si irradia in 7 centri della provincia di Pordenone, ma anche sul web con una eccezionale proposta streaming degli appuntamenti in cartellone.Incontri, dialoghi e lezioni magistrali per Leggere il nostro tempo con le storie dei grandi autori e divulgatori: al Festival, in anteprima con i nuovi romanzi, le voci di Nick Hornby e Marcela Serrano, Delphine de Vigan, Julia Phillips, Amy Hempel e Sir Michael Palin, icona dei geniali Monty Python, in veste di narratore. Al Festival i Premi Nobel letteratura, Olga Tokarczuk, ed economia, Joseph Stiglitz, il fisico Jim Al Khalili che ridefinisce i concetti chiave di spazio, tempo, energia e materia, e il grande ... Leggi su udine20

