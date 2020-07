Perché le profezie dei Simpson si avverano? “Merito della depressione” (Di martedì 28 luglio 2020) Le profezie dei Simpson sono ormai una certezza: la serie animata del fumettista Matt Groening è passata alla storia, oltre che per gli indubitabili meriti della sua comicità e della sua satira tagliente, anche per aver anticipato tanti eventi di primo piano della storia americana e non solo, prefigurandoli nel corso delle sue oltre trenta stagioni. Dalla candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti al finale del Trono di Spade, dall'acquisto della 20th Century Fox da parte di Disney al trionfo della Germania ai Mondiali in Brasile, fino allo scandalo corruzione nella FIFA e passando per l'esplosione di una pandemia che avrebbe colpito anche Tom Hanks (effettivamente contagiato dal Coronavirus insieme alla moglie), gli esempi di ... Leggi su optimagazine

