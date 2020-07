Palermo, la panchina resta un rebus: Grosso non convince la dirigenza rosanero. La situazione (Di martedì 28 luglio 2020) La panchina resta un rebus in casa Palermo.La dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Rosario Pergolizzi. Oltre alla candidatura autorevole dell'attuale tecnico della Virtus Entella ed ex Trapani Roberto Boscaglia, e a quella di Fabio Caserta e Vincenzo Italiano, l'ultimo nome, in ordine di tempo, finito nel mirino del club siciliano è quello di Fabio Grosso.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', il Palermo avrebbe già avvia i contatti con ò’ex tecnico di Verona e Brescia, libero da vincoli contrattuali dopo la brevissima esperienza in Serie A alla guida delle «Rondinelle». Tuttavia, il profilo dell'ex terzino classe 1977 - ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, la panchina resta un rebus: Grosso non convince la dirigenza rosanero. La situazione - WiAnselmo : #Palermo, la panchina resta un rebus: Grosso non convince la dirigenza rosanero. La situazione - Mediagol : #Palermo, la panchina resta un rebus: Grosso non convince la dirigenza rosanero. La situazione - ForzaPalermoIT : Gazzetta - Panchina #Palermo, irrompe l'idea #Vivarini #PalermoFC #SerieC #allenatore #Gazzettadellosport - tifosipalermoit : Vincolato col Bari: che deciderà il club? Sondaggio con l’ex rosanero Grosso -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo panchina Palermo, la panchina resta un rebus: Grosso non convince la dirigenza rosanero. La situazione Mediagol.it Pillon e Calciopoli: la parentesi del Chievo in Champions

Nel 2006 Calciopoli regala al Chievo di Pillon una storica Champions, ma la favola dura poco: fuori ai preliminari col Levski Sofia e discesa in B. E poi ti ritrovi il Chievo in Champions League. Avvi ...

Palermo: Boscaglia ad un passo dalla panchina rosanero

20:50Sforzini: «Col Palermo avremmo comunque vinto la promozione. Braglia tra i più vincenti in C, credo che l’Avellino…» 18:45Palermo: Boscaglia ad un passo dalla panchina rosanero 17:22ORLANDO: “HO ...

Nel 2006 Calciopoli regala al Chievo di Pillon una storica Champions, ma la favola dura poco: fuori ai preliminari col Levski Sofia e discesa in B. E poi ti ritrovi il Chievo in Champions League. Avvi ...20:50Sforzini: «Col Palermo avremmo comunque vinto la promozione. Braglia tra i più vincenti in C, credo che l’Avellino…» 18:45Palermo: Boscaglia ad un passo dalla panchina rosanero 17:22ORLANDO: “HO ...