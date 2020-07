Pagamenti, arriva il bancomat unico europeo (Di martedì 28 luglio 2020) Unione frontaliera e monetaria non completa senza un sistema dei Pagamenti unificato. Lo scoglio sarà presto superato, grazie al bancomat unico europeo, ma bisognerà attendere il 2022 per mettere nel portafoglio una carta che consentirà di effettuare Pagamenti in tutta Europa senza alcuna restrizione. L’idea di un sistema dei Pagamenti europeo è stata cullata a lungo dalla BCE, che ne ha fatto un punto d’onore, fino al lancio dell‘European Payment Initiative (EPI). Si tratta di un progetto volto a superare le restrizioni all’interno del Mercato unico ed anche a contrastare lo strapotere dei colossi americani e cinesi: da Mastercard ad Alipay. “Negli ultimi anni – spiega l’Eurotower ... Leggi su quifinanza

