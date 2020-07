OnePlus Nord: scheda tecnica, requisiti e prezzo del dispositivo (Di martedì 28 luglio 2020) OnePlus Nord: l’azienda cinese prova a guadagnare terreno in una fascia che non aveva mai di fatto praticato, soprattutto negli ultimi tempi, quella degli smartphone di fascia media. Ecco i pregi e difetti del nuovo device.Segui Termometro Politico su Google News OnePlus Nord: un prezzo “interessante” OnePlus Nord: un buon tentativo del marchio cinese al prezzo “giusto”. Secondo gli esperti, infatti, è il costo l’aspetto più interessante del nuovo device: il nuovo modello si porta a casa spendendo 399 euro. L’inversione di rotta è netta: il OnePlus 8 da 12 Gb, è arrivato a costare più di mille euro. Anche i più affezionati al brand hanno preso ... Leggi su termometropolitico

Notiziedi_it : Brutale test di resistenza inflitto al OnePlus Nord: come ne uscirà? VIDEO - zazoomblog : Brutale test di resistenza inflitto al OnePlus Nord: come ne uscirà? VIDEO - #Brutale #resistenza #inflitto - jianlucah : @cortedmael @Paolo_Miraglia Secondo me si parla di Oneplus Nord - tecnoandroidit : ONEPLUS NORD, DIFFICILE fare MEGLIO al di SOTTO DEI 400 EURO! | Recensione - Digital_Day : Qui è dove vi diciamo se uno smartphone riceve bene e ha un buon GPS -