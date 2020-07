Napoli, allerta contro i parcheggiatori abusivi: “Danno anche banconote false” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scatta l’allerta a Napoli contro i parcheggiatori abusivi “ora spacciano banconote contraffatte”. Dopo la polemica dei cittadini che avevano costatato l’aumento post lockdown e i casi degli “operatori della sosta” di Posillipo che chiedevano anche 10 euro ad auto, arriva un’altra allerta contro gli abusivi. “Danno anche banconote false“. Questa la denuncia effettuata da una 25enne al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che oggi insorge sui social: “Attenti ai parcheggiatori abusivi, ora spacciano ... Leggi su anteprima24

