Milano Monza Motor Show - Il Salone all'aperto cambia format e si concentra in città (Di martedì 28 luglio 2020) Nuova formula per il Salone a cielo aperto a fronte della situazione sanitaria legata alla pandemia del coronavirus. Il Milano Monza Open-Air Motor Show, in programma dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà concentrato a Milano con una esposizione articolata in oltre 40 piazze e vie del centro meneghino.Dal Duomo al Castello Sforzesco. ''La situazione attuale ci ha condotti a unevoluzione del format della nostra manifestazione che, diventando diffusa su un territorio ampio come quello di Milano, scongiura i rischi di assembramento e regala alla città e a tutto il sistema automotive la possibilità di ripartire, con tutte le accortezze del caso ha spiegato Andrea Levy, presidente del ... Leggi su quattroruote

