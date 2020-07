Milan, oggi l'incontro con Raiola: si parla del futuro di Donnarumma e Ibrahimovic (Di martedì 28 luglio 2020) Il Milan pensa al futuro e ai rinnovi dei suoi calciatori più importanti. Secondo quanto riferito da SportMediaset, oggi dovrebbe andare in scena un incontro fondamentale tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera. Dopo alcune ore trascorse insieme in barca, probabilmente a Cannes, tra gli assistiti di Mino Raiola e lo stesso procuratore, incontro che probabilmente è servito a fare il punto della situazione in vista della prossima stagione, ora è tempo di trattative. US Sassuolo v AC Milan -... Leggi su 90min

