Migranti, la guardia costiera libica apre il fuoco: due morti e cinque feriti (Di martedì 28 luglio 2020) Si tratta di due sudanesi colpiti durante lo sbarco nella notte. L’Oim: «Le autorità locali hanno sparato mentre le persone si davano alla fuga» Leggi su ilsecoloxix

