Maddie, la polizia scava in un terreno ad Hannover (Di martedì 28 luglio 2020) La perquisizione è iniziata alle 6.30 di questa mattina. Poco distante da dove viveva il sospetto numero uno Leggi su media.tio.ch

Il caso Maddie McCann, la bambina scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, potrebbe essere a una svolta. Un giardino ad Hannover è stato perquisito con l'utilizzo di una es ...La polizia tedesca ha perquisito un giardino nella città settentrionale di Hannover, in Germania, nel corso delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann avvenuta in Portogallo nel 2007. Julia Me ...