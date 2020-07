Lavoro: Umana, parte campagna recruiting di 350 infermieri (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Labitalia) - L'area specialistica sanità di Umana ha aperto una campagna di recruiting per la ricerca di circa 350 figure dedicate a strutture sanitarie pubbliche e private in tutta Italia, in particolare nelle aree di Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Per far fronte alle richieste di comunità protette, centri residenziali per anziani, rsa e case famiglia, Umana ricerca 250 infermieri. Sono requisiti minimi il possesso di laurea triennale in Scienze infermieristiche e l'iscrizione all'OPI aggiornato al 2020; si richiede disponibilità immediata e si offre, ove possibile, alloggio con affitto agevolato. Le aree di riferimento sono: Friuli Venezia-Giulia (Gorizia, Trieste, Udine), Veneto (area ... Leggi su liberoquotidiano

accanto ai concorsi si devono assumere tutti i precari chiamati nel corso degli anni per non disperdere risorse umane preziose che hanno dedicato la loro vita da silenti lavoratori dello Stato.

La fiducia è una necessità e non una "soft skill" secondaria. Il 55% dei CEO ritiene che la mancanza di fiducia sia una minaccia per la crescita della propria organizzazione. Numerose ricerche hanno e ...

