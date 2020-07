L'auto è il mezzo più sicuro per spostarsi (Di martedì 28 luglio 2020) , almeno secondo la percezione di chi ha partecipato al sondaggio eseguito da Jaguar Land Rover Italia su un campione di 2.300 utenti. La filiale italiana del Gruppo britannico, passata la fase critica dell’emergenza Covid-19, ha voluto dare voce ai Soci dei propri Club per capire come fossero cambiate le loro prospettive, desideri, abitudini. E il risultato è che la propria vettura è percepita come il mezzo più sicuro per gli spostamenti: dal 79% dei partecipanti per gli spostamenti in città e dal 90% per i viaggi a media e lunga percorrenza. Negli spostamenti urbani il campione ha indicato di preferire il proprio mezzo di trasporto a quattro ruote, a scapito della fruizione dei mezzi pubblici, facendo registrare -48% in città. In netta ... Leggi su gqitalia

borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - emergenzavvf : ?? #Roma, pino cade su auto a Piazza Venezia: #vigilidelfuoco soccorrono l'unico occupante affidato cosciente al pe… - Agenzia_Ansa : Cade un pino in centro a #Roma, colpita un'auto in transito. Una donna portata in ospedale in stato di choc #ANSA - leofala72 : @Drive_BEV @vaielettrico Dalle poche info che ci sono nell'articolo sembra che ADAC abbia calcolato la differenza t… - Fabio15339674 : @lapennanicola65 @Dodajoya @luigidimaio Mille volte...l impreparato è mille volte peggio di un eventuale, da prova… -