Inchiesta su violenze nel carcere di Torino: rimossi direttore e capo degli agenti penitenziari Domenico Minervini, originario di Molfetta, e Giovanni Battista Alberotanza (Di martedì 28 luglio 2020) Venticinque indagati per presunte violenze nei confronti di detenuti psichici. Fra gli indagati, per rispondere di omissione, il direttore del carcere di Torino, il molfettese Domenico Minervini. Indagato anche il commissario capo Giovanni Battista Alberotanza, pure di origine pugliese. Alberotanza era a capo degli agenti penitenziari. L'articolo Inchiesta su violenze nel carcere di Torino: rimossi direttore e capo degli agenti penitenziari <span ... Leggi su noinotizie

GiulianaCavall9 : RT @alexchicchi: 'La decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dopo l'inchiesta sulle torture a detenuti' Violenze nel… - aleLand03 : RT @alexchicchi: 'La decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dopo l'inchiesta sulle torture a detenuti' Violenze nel… - tedpanski : RT @alexchicchi: 'La decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dopo l'inchiesta sulle torture a detenuti' Violenze nel… - LaPresse_news : Torino, rimosso direttore del carcere dopo inchiesta su violenze - zazoomblog : Inchiesta su violenze nel carcere di Torino: rimossi direttore e capo degli agenti penitenziari Domenico Minervini… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta violenze

Una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, due proscioglimenti e 12 rinvii a giudizio: così si è chiusa l'udienza preliminare a Torino dell'inchiesta Last Banner sugli ultras della Juventus, a ...Fa caldo in Iraq, caldissimo. Temperature che superano i 50 gradi, intollerabili. Soprattutto se l’elettricità va e viene. Ma il caldo lo si sfida, come ogni estate da anni, per protestare contro una ...