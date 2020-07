Icardi: “Tocco pochi palloni al Psg? Non mi interessa, l’importante è sapere che farò gol…” (Di martedì 28 luglio 2020) Non solo le parole su Neymar e quelle piuttosto ambiziose sulla Champions League. Mauro Icardi ha parlato anche della sua esperienza al Paris Saint-Germain, dal rapporto con il tecnico Thomas Tuchel al suo modo di giocare per la squadra. Spesso criticato per i pochi palloni toccati durante le partite, l'argentino si è detto sereno del suo stile di gioco al quale, a detta sua, era già abituato anche in Italia.Icardi: "pochi palloni toccati? Conta fare gol"caption id="attachment 874069" align="alignnone" width="594" Icardi (Getty Images)/captionAi microfoni di France Football, l'attaccante argentino ex Inter ha fatto capire che il dato sui pochi palloni toccati non è qualcosa che lo preoccupa. Anzi. Nella sua mente ... Leggi su itasportpress

