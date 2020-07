Halo Infinite: anche Domino's Pizza prende in giro la grafica del gioco (Di martedì 28 luglio 2020) Da quando è stato annunciato durante l'evento dedicato ai giochi in arrivo su Xbox Series X, Halo Infinite è stato preso di mira sulla sua grafica. Mentre alcuni hanno dichiarato di non aver nulla da ridire a riguardo, altri sono rimasti delusi dal suo aspetto. Ora, addirittura una catena di pizzerie ha pubblicato un tweet che critica la grafica del gioco.La catena britannica di Domino's Pizza ha sentito la necessità di entrare nel discorso di Halo Infinite. Il tweet presenta l'immagine di una Pizza dove si mette a confronto la grafica dell'attuale generazione con quella di Xbox Series X, con una didascalia che afferma: "Non preoccuparti Chief, Domino's spedisce ... Leggi su eurogamer

