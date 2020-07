Giulia De Lellis, fan spaventati per la sua assenza: ecco cosa è successo (Di martedì 28 luglio 2020) Questo articolo Giulia De Lellis, fan spaventati per la sua assenza: ecco cosa è successo . Giulia De Lellis sta vivendo dei giorni a dir poco problematici e difficili. L’influencer ha voluto spiegare tutto ai suoi fan. Giulia De Lellis sta vivendo un periodo molto particolare. Negli scorsi giorni l’influencer ha raccontato i suoi problemi di salute, cercando di tranquillizzare comunque tutti i suoi fan. Poco è seguita la preoccupazione per … Leggi su youmovies

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - see_lallero : Giulia de Lellis: 'Ho fatto tutti i tamponi, non ho il Coronavirus' (VIDEO) - colecisti : (Tweet palesemente scemo potete leggere anche i libri di giulia de lellis non me ne frega niente volevo solo scrive… - Fede___0395 : RT @najwareign: Ogni tanto penso che noi abbiamo studiato dei grandi autori come Dante, Petrarca, Pascoli, Quasimodo, Ungaretti,mentre in f… - IncontriClub : Giulia De Lellis: 'Sto a casa con la febbre' (video) -