Giappone, prezzi servizi in recupero a giugno (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Recuperano i prezzi del settore servizi in Giappone a giugno. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica rispetto all’anno precedente un incremento dello 0,8%, dopo il +0,5% del mese precedente (rivisto al ribasso da un iniziale +0,8%). Su base mensile, il dato registra un incremento dello 0,2% dopo il -0,6% precedente. Leggi su quifinanza

