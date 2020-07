E’ morto Gianrico Tedeschi, aveva da poco compiuto 100 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Attore teatrale e televisivo insieme raffinato e popolare e apprezzatissimo intrattenitore negli anni dei grandi varietà. aveva compiuto 100 anni il 20 aprile scorso, ricevendo per l'occasione un messaggio di auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Leggi su firenzepost

Non si può ricordare Gianrico Tedeschi, il grande attore nato a Milano in via san Gregorio e morto il 27 luglio dopo aver superato la soglia dei cent'anni, senza un sorriso, senza dire sottovoce grazi ...