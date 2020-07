Dalla Spagna: l’Arsenal insiste per Coutinho, ma il calciatore chiede tempo (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, l’Arsenal vorrebbe accelerare per assicurarsi Philippe Coutinho. Il calciatore brasiliano chiede però tempo. Il fantasista dei blaugrana vorrebbe decidere con calma il suo futuro. I Gunners sono in pole per Coutinho che non verrà riscattato dal Bayern Monaco. Sul giocatore è forte l’interesse anche di Tottenham e Leicester. Foto: Coutinho Marca L'articolo Dalla Spagna: l’Arsenal insiste per Coutinho, ma il calciatore chiede tempo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Coronavirus a Roma, nuovi casi dall'Egitto e dalla Spagna: chiusi quattro locali Il Messaggero Open Arms, giovedì Senato vota su Salvini

Giovedì il Senato voterà - con risultato atteso per le 18 - sulla richiesta di processo a Matteo Salvini, finito nel mirino dei giudici per la vicenda Open Arms, la nave di una Ong spagnola, bloccata ...

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. In luce sul listino milanese il comparto alimentar ...

