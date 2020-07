Coronavirus, dopo sette mesi una cosa è certa: il panico non è mai un buon consigliere (Di martedì 28 luglio 2020) A 7 mesi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 è possibile fare almeno un bilancio epidemiologico preliminare. Secondo l’European Centre of Disease Control and Prevention (Ecdc) alla data del 26 luglio 2020 erano stati registrati in tutto il mondo 645mila decessi attribuiti al Covid-19. E’ difficile per il cittadino contestualizzare questa stima: il numero è grande o piccolo? certamente noi vorremmo che non morisse nessuno; ma sappiamo razionalmente che tutti i viventi muoiono. La popolazione mondiale supera attualmente i 7,5 miliardi di persone; se si assume un tasso grezzo annuo di mortalità dell’1,1%, caratteristico dei paesi avanzati, per i quali le statistiche sanitarie sono più affidabili, si può stimare che si siano registrati dall’inizio del 2020 oltre 41 milioni di decessi ... Leggi su ilfattoquotidiano

