Coronavirus, Azzolina: “A settembre le scuole ripartono. Prima i recuperi” (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus: il ministro all’Istruzione, nell’informativa alla Camera, ha ribadito l’inizio delle lezioni il 14 settembre Coronavirus: il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina, nell’informativa alla Camera ha confermato l’inizio della scuola per il 14 settembre. Ma anche i corsi di recupero per il primo settembre. Lungo e diretto il discorso del ministro, affermando che la scuola sta … L'articolo Coronavirus, Azzolina: “A settembre le scuole ripartono. Prima i recuperi” Curiosauro. Leggi su curiosauro

