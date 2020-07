Catania, grave incidente stradale: muore un motociclista (Di martedì 28 luglio 2020) incidente stradale mortale sta mattina a Catania accanto la Cittadella universitaria. Un giovane di 24 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate in seguito alla caduta Gravissimo incidente stradale oggi a Catania nei pressi dell’ingresso secondario della Cittadella universitaria. Un giovane di 24 anni, G.M., ha tragicamente perso la vita. Il ragazzo procedeva a velocità sostenuta quando ha perso il controllo della sua moto, una Yamaha 600, sbattendo brutalmente il volto sull’asfalto, morendo sul colpo. Al momento l’incidente sembrerebbe essere autonomo, di cui non si conoscono bene le dinamiche e non si esclude alcuna ipotesi. Anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe non ci sarebbero altre ... Leggi su bloglive

