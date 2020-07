Brezze (Di martedì 28 luglio 2020) Di Vincenzo Calafiore 28 Luglio 2020 Udine “ … la felicità è il silenzio tra le parole, una chiesa di passeri nelle volte. E’ un mare di tante maree che non tornano mai… “ Vincenzo Calafiore 17/08/2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata Se tu conoscessi come dici, cosa sia la felicità, faresti a meno di tutte quelle cose che ti porti addosso, credimi, non ti servono a nulla; la felicità non è là, è nelle cose semplici, per avere quel “ nulla “ hai dato via la tua anima, non sei che una cosa uguale a quelle che ti porti addosso. Pure io se io conoscessi la felicità, non mi sarei perduto nelle mie ... Leggi su laprimapagina

C3_Adnan : @Spinzz88 Arizona brezze ???? - mbackeetw : Brezze e invocazioni dei primi dieci giorni di Dhul Hijja “O Allah! Perdona i nostri difetti, lava i nostri pecc… - tafudany1 : RT @dome150751: @tafudany1 @DonatoMarinelli @Allegra641 @SimonaMascaro @DavLucia @Rebeka80721106 @lagatta4739 @albaniangirl0 @user9870 @Bru… - _forevermass : @carda_gio @DIABLOBONNY E respirando brezze che dilagano su terre Senza limiti e confini Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini - Rebeka80721106 : RT @dome150751: @tafudany1 @DonatoMarinelli @Allegra641 @SimonaMascaro @DavLucia @Rebeka80721106 @lagatta4739 @albaniangirl0 @user9870 @Bru… -

Ultime Notizie dalla rete : Brezze Brezze - La Prima Pagina La Prima Pagina Il 5-6 settembre si disputerà la Centomiglia del Garda N. 70

Il glorioso Galetto, prima barca a vela a vincere una regata sul Garda nel 1930 e la carena volante del Persico69F hanno fatto da sfondo alla «Vernice» della Centomiglia che si correrà i prossimi 5-6 ...

Meteo: caldo africano con temperature fino a 40°C

Le coste saranno più ventilate per merito delle brezze, ma gli alti tassi di umidità porteranno afa quasi ovunque. L’anticiclone africano che ci farà compagnia per gran parte della settimana ...

Il glorioso Galetto, prima barca a vela a vincere una regata sul Garda nel 1930 e la carena volante del Persico69F hanno fatto da sfondo alla «Vernice» della Centomiglia che si correrà i prossimi 5-6 ...Le coste saranno più ventilate per merito delle brezze, ma gli alti tassi di umidità porteranno afa quasi ovunque. L’anticiclone africano che ci farà compagnia per gran parte della settimana ...