Bozza d’avvio anno: ecco le prime indiscrezioni di come sarà la scuola a Settembre (Di martedì 28 luglio 2020) Bozza d’avvio anno: si tratta di un tema ricorrente, molto dibattuto ma certamente di non lieve rilevanza. La riapertura delle scuole ha richiesto delle misure ben congegnate per la sicurezza degli studenti. E’ quanto si discute nella Bozza d’avvio anno, dalla quale inizia a trapelare qualche informazione in più. Bozza d’avvio anno: ecco le misure che andranno rispettate Nella Bozza d’avvio anno si ribadisce l’importanza della mascherina per rallentare (o, si spera, arrestare) la diffusione del contagio anche negli ambienti scolastici. Dopo avere ribadito ancora una volta che la data d’inizio per il nuovo anno è fissata al 14 ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bozza d’avvio anno: ecco le prime indiscrezioni di come sarà la #Scuola a Settembre - beppebottero : @GiuseppeConteIT @AzzolinaLucia pc @Quirinale Le #scuole, in Italia, sono chiuse da 5 mesi (!) ed 'emergono i pr… - Open_gol : I primi dettagli della bozza del protocollo d’intesa siglato dal ministero dell’Istruzione e dai sindacati per gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza d’avvio Zingaretti, la lettera: Conte agisca subito, dall'Europa un'occasione unica Corriere della Sera