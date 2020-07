Benevento, la Curva Sud organizza un evento per la squadra: i dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Curva Sud Benevento, attraverso una nota pubblicata sui suoi canali social, ha annunciato l’organizzazione di un evento per celebrare i tesserati del Benevento dei record. Di seguito il testo: “Siamo agli sgoccioli. Questo straordinario campionato volge alla conclusione e siamo chiamati a rendere onore a una squadra che ha sudato al meglio la maglia giallorossa. Abbiamo già espresso il nostro pensiero in merito ai festeggiamenti dello scorso 29 giugno, ai quali non abbiamo preso parte per rispetto alle vittime della pandemia o per chi versa in gravi difficoltà. Come già annunciato, adesso siamo pronti a mettere in moto la macchina ... Leggi su anteprima24

In Campania si conferma in crescita il contagio da Covid-19 sul territori regionale, ma per fortuna è dimezzato rispetto ai numeri delle 24 ore precedenti, quando i positivi in più sono stati 21. Il D ...

