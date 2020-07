Addio a Gianrico Tedeschi, una vita sulla scena. Aveva compiuto 100 anni ad aprile (Di martedì 28 luglio 2020) Gianrico Tedeschi, attore decano del teatro italiano, si è spento la notte scorsa nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d'Orta. Lo scorso 20 aprile Aveva compiuto 100 anni. Nella sua carriera ha attraversato il cinema, la tv e, soprattutto, il teatro. «Ho iniziato a fare l’attore perché sono stato in un campo di concentramento», era un suo lemma, ricordando di esser stato deportato dai nazisti per essersi rifiutato, ufficiale dell'esercito italiano in Grecia, di riarruolarsi sotto il comando tedesco all'indomani dell'8 settembre. Nato a Milano nel 1920, era studente all'Università Cattolica quando fu chiamato sotto le armi e destinato in Grecia. All'armistizio fu fatto prigioniero dai Tedeschi e internato a ... Leggi su gqitalia

Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - RaiCultura : Addio a Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Dal campo di concentramento al teatro di Strehler; ha lavor… - Genova4Tourist : RT @RaiCultura: Addio a Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Dal campo di concentramento al teatro di Strehler; ha lavorato con… - DAXdB : RT @RaiCultura: Addio a Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Dal campo di concentramento al teatro di Strehler; ha lavorato con… -