Volvo: le vendite di ibridi plug-in sono aumentate dell’80% quest’anno (Di lunedì 27 luglio 2020) Le vendite globali di Volvo Cars dei suoi modelli ibridi plug-in sono aumentate dell’80% nella prima metà dell’anno grazie alla forte domanda in Europa. In Europa, Volvo ha venduto un totale di 123.198 veicoli nei primi sei mesi del 2020. Di questi, 29.918 erano ibridi plug-in, pari al 24% delle vendite. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 15.643 ibridi plug-in che Volvo ha spostato l’anno scorso in Europa, ovvero il 9% dei 174.653 veicoli venduti nella prima metà del 2019. A livello globale, gli ibridi plug-in rappresentavano il 14% delle vendite della casa automobilistica ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Volvo: le vendite di ibridi plug-in sono aumentate dell'80% quest'anno - HDmotori : RT @HDmotori: Volvo: l'elettrificazione sarà la chiave per la ripresa - Luca_Zunino : RT @HDmotori: Volvo: l'elettrificazione sarà la chiave per la ripresa - HDmotori : Volvo: l'elettrificazione sarà la chiave per la ripresa - atbparts : Volvo - Vendite in calo nel primo semestre, ma le stime per il 2020 non cambiano #automotive #cars #car #auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo vendite Volvo, vendite ancora in calo: USA in controtendenza FormulaPassion.it PSA: vendite mondiali pari a 1 milione di veicoli nel primo semestre

Groupe PSA ha registrato vendite mondiali quasi raddoppiate in giugno rispetto al mese di maggio ed è tra i costruttori automobilistici che registrano i risultati migliori e dall’inizio dell’anno è co ...

Volvo XC40 AWD Recharge in vendita entro l’anno

Sarà disponibile nel corso dell'anno a partire da 59.600 euro. Si tratta della prima vettura elettrica del marchio svedese. La Recharge sarà offerta soltanto nel più ricco allestimento R-Design, che c ...

Groupe PSA ha registrato vendite mondiali quasi raddoppiate in giugno rispetto al mese di maggio ed è tra i costruttori automobilistici che registrano i risultati migliori e dall’inizio dell’anno è co ...Sarà disponibile nel corso dell'anno a partire da 59.600 euro. Si tratta della prima vettura elettrica del marchio svedese. La Recharge sarà offerta soltanto nel più ricco allestimento R-Design, che c ...