Un dispositivo contro l’angoscia

Le nostre vite sono ormai da cinque mesi una ragnatela di dubbi e di incertezze prodotte dall'improvvisa e inaspettata circolazione del virus Covid-19. Ci interroghiamo quotidianamente per capire che cosa la pandemia ha provocato in noi. Così ha fatto anche Giuseppe Cacciatore che ha raccolto in un libro alcune sue riflessioni maturate durante il periodo di quarantena e pubblicate su alcuni giornali nazionali. Il libro, edito da Francesco D'Amato editore, dal titolo Sulla pandemia. Appunti di un filosofo in quarantena

Le nostre vite sono ormai da cinque mesi una ragnatela di dubbi e di incertezze prodotte dall’improvvisa e inaspettata circolazione del virus Covid-19. Ci interroghiamo quotidianamente per capire che ...

Intentata una causa contro TCL per violazione di brevetti essenziali per lo standard AVC

MPEG LA ha annunciato oggi che i titolari di brevetti rientranti nella Licenza per il portafoglio di brevetti AVC di MPEG LA hanno intentato una causa presso il Tribunale distrettuale di Düsseldorf, G ...

