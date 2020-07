Sophie Turner e Joe Jonas: è nata la prima figlia della coppia (Di lunedì 27 luglio 2020) Fiocco rosa per Sophie Turner e Joe Jonas. È nata la prima figlia dell’attrice di Game of Thrones e del marito, cantante dei Jonas Brothers. Il parto è avvenuto in una clinica di Los Angeles lo scorso 22 luglio ma la notizia è venuta a galla solo oggi grazie ad alcune fonti interpellate da TMZ. … L'articolo Sophie Turner e Joe Jonas: è nata la prima figlia della coppia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

cmsalec : RAGA È NATA LA FIGLIA DI JOE JONAS E SOPHIE TURNER - ChiccoseDOC : FIOCCO ROSA ANNUNCIATO DA “TMZ” PER JOE JONAS E LA MOGLIE SOPHIE TURNER, GENITORI DI UNA BAMBINA..… - TheRedHead_blog : Sophie Turner e Joe Jonas danno il benvenuto al loro primogenito - _DadaJonas : RT @pondgitsune: SOPHIE TURNER HA PARTORITO QUINDI ORA LEI E JOE JONAS HANNO UNA FIGLIA SCUSATE SE URLO MA AAAAAAAAAAAAA - _DadaJonas : RT @_valslife: SOPHIE TURNER E JOE JONAS SONO DIVENTATI GENITORI SIAMO TUTTI DIVENTATI ZII -

Sophie Turner ha partorito! La notizia arriva come un'indiscrezione di TMZ, che conferma la nascita del primo genito in casa Turner-Jonas. L'attrice di Game Of Thrones e Joe Jonas avrebbero dato alla ...

