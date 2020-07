Sky - Manolas può recuperare per il Barcellona: c'è un precedente che fa ben sperare (Di lunedì 27 luglio 2020) La coppia Koulibaly-Maksimovic ha grandi chance di scendere in campo contro il Barcellona, ma le condizioni di Kostas Manolas vanno valutate. Leggi su tuttonapoli

La coppia Koulibaly-Maksimovic ha grandi chance di scendere in campo contro il Barcellona, ma le condizioni di Kostas Manolas vanno valutate. In casa Napoli sperano di recuperarlo dopo la doppia infra ...

Napoli, infortunio per Manolas: infrazione di due costole del costato

Sostituito all'ora di gioco contro il Sassuolo, in dubbio per le ultime due gare di campionato contro Inter e Lazio. Napoli in apprensione per le condizioni di Kostas Manolas, uscito dal campo a gara ...

