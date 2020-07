Sì ai superpoteri di Conte (con 5 vincoli) (Di lunedì 27 luglio 2020) Prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 ottobre. L’intenzione di Giuseppe Conte è estendere fino all’autunno inoltrato la delibera presa alla fine dello scorso gennaio e in scadenza a fine luglio. Una decisione che ha creato non pochi mal di pancia all’interno della sua maggioranza. “Non capisco a che serva - spiega ancora oggi un deputato del Partito democratico - si può fare tutto attraverso leggi e decreti”. Per questo da Palazzo Chigi sono partite telefonate di mediazione e rassicurazione. Anzitutto una parziale marcia indietro sulla tempistica. Il regime speciale, nelle intenzioni del governo, si sarebbe dovuto estendere fino alla fine dell’anno, ma dopo una laboriosa mediazione si è stabilito l’orizzonte di tre mesi: “Poi, vicini alla scadenza, se ne riparlerà se ci sarà ... Leggi su huffingtonpost

