Selvaggia Lucarelli contro Bocelli: “No libertà? Abita in una villa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Anche Selvaggia Lucarelli si unisce al coro “anti” Andrea Bocelli. La giornalista risponde alle parole del cantante, che aveva parlato di “privazione di libertà” riferendosi alla quarantena. Era facilmente immaginabile la pioggia di critiche su Andrea Bocelli dopo le parole del cantante italiano rilasciate oggi. In occasione di un convegno di negazionismi del Covid, presieduto tra gli altri anche da Vittorio Sgarbi e Matteo Salvini (che si è anche rifiutato di indossare la mascherina), Bocelli ha parlato della sua esperienza durante il lockdown e ha rilasciato dichiarazioni non proprio ortodosse parlando del Covid e dell’attuale emergenza che ha attanagliato il mondo. Dopo Fedez ecco anche le parole della Lucarelli contro il ... Leggi su bloglive

