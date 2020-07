Scudetto Juventus, la rassegna stampa: “Forza 9”, “Noventus” (Di lunedì 27 luglio 2020) Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Questi gli autori delle due reti che hanno permesso alla Juventus di battere in casa la Sampdoria e di festeggiare con due giornate di anticipo il nono Scudetto consecutivo. La stampa ha celebrato lo storico successo dei bianconeri. La Gazzetta dello Sport titola “Noventus” mentre il Corriere dello Sport commenta il record nelle leghe top d’Europa con un “Juve, è la nona“. “Forza Nove“, è il titolo scelto invece da Tuttosport. “Vecchia Signora, nuovo Scudetto”, scrive in prima pagina QS. #Buongiorno con la #primapagina di oggi NOVENTUSCAMPIONE D'ITALIA Tutte le notiziehttps://t.co/zzXEu3o8Dg#gazzetta #27luglio pic.twitter.com/qtrXRLc0ue — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta it) July 27, 2020 Leggi su sportface

Sport_Mediaset : +++ La #Juventus è campione d'Italia: con la vittoria sulla #Sampdoria vince lo Scudetto numero 9 di fila +++… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 2-0 Sampdoria (45+6' Ronaldo, 67' Bernardeschi) | Possessions: 62%-38% | Shots: 16-14 | T… - OptaPaolo : 38 - La #Juventus ha subito 38 reti in questo campionato, era dal 1960/61 che una squadra non vinceva lo Scudetto c… - FedericaRotaro : Era ora che finalmente anche noi vincessimo lo scudetto d'estate. E anche quest’anno, vincete l’anno prossimo!?? Vin… - RenzoMattei : RT @umorismoq: Grande stagione di Maurizio Sarri che vince lo Scudetto con la Juventus e la Coppa Italia con il Napoli. -