Scopre la moglie con l’amante in spiaggia: gli tira il motorino sugli scogli e… (Di lunedì 27 luglio 2020) Succede a Napoli, a Torre de Greco per la precisione, e succede durante una giornata particolarmente soleggiata. Un uomo ha scoperto il tradimento della moglie in pieno giorno e sulla spiaggia, la vendetta è stata… Una vendetta fuori dagli schemi La dinamica dell’incidente è chiara: un uomo ha scoperto il tradimento da parte della propria moglie e ha deciso di vendicarsi in maniera singolare, lasciando cadere sugli scogli lo scooter dell’amante. Li ha sorpresi sulla spiaggia e la gelosia gli ha accecato la vista; in un primo momento, si è sfogato con le parole, poi è passato ai fatti. A rimetterci è stato dunque il motorino dell’amante. Non sappiamo se ci sia stato l’intervento da parte delle forze ... Leggi su velvetgossip

