Regolamento di condominio: niente multa oltre gli 800 euro (Di lunedì 27 luglio 2020) Impugnazione delibera violazione Regolamento condominialeLe sanzioni sono previste per la violazione di una diversa norma del RegolamentoConduttrice occupa abusivamente un'area condominialeDelibera nulla: le sanzioni superano il limite degli 800 euroImpugnazione delibera violazione Regolamento condominialeTorna su La sentenza n. 942/2020 del Tribunale di Trani del 15 giugno 2020 (sotto allegata) precisa che ai condomini non si possono irrogare sanzioni che l'assemblea di volta in volta individua secondo la sua opportunità. Le sanzioni infatti possono essere comminate solo in caso di violazioni specifiche del Regolamento. L'importo della sanzione inoltre non può superare il limite degli 800 euro fissato dall'art. 70 delle disp. att. c.c.. L'usufruttuario ...

Regolamento di condominio: niente multa oltre gli 800 euro

Le sanzioni sono previste per la violazione di una diversa norma del Regolamento [Torna su] Per i condomini la delibera è nulla per le seguenti ragioni: le due unità immobiliari sono locate a un ...

Le sanzioni sono previste per la violazione di una diversa norma del Regolamento [Torna su] Per i condomini la delibera è nulla per le seguenti ragioni: le due unità immobiliari sono locate a un ...