Pomezia, un nuovo caso di Coronavirus dall’estero: è un uomo egiziano (Di lunedì 27 luglio 2020) Ancora casi di Coronavirus a Pomezia. Nella giornata di ieri è risultato positivo al tampone un uomo italiano di 64 anni, mentre il bollettino odierno dell’Asl riporta un nuovo contagio. Si tratta di un caso di importazione: è un uomo di nazionalità egiziana di 54 anni che è attualmente ricoverato allo Spallanzani. E’ stata immediatamente avviata l’indagine epidemiologica. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 13 nuovi casi, ancora contagi dall’estero. D’Amato: ‘Presto un’ordinanza per i test ai terminal dei pullman’ Nell’Asl Roma 6 nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 nuovi casi: si tratta, nello specifico, di un uomo segnalato dal medico di medicina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, un nuovo caso di Coronavirus dall’estero: è un uomo egiziano - bomboniere__ : Un nuovo negozio di bomboniere a Pomezia ! :) Albachiara Di Cristiana Loscalzo - - ilfaroonline : #Fase_3 a Pomezia, nuovo vertice per organizzare la riapertura delle scuole in #sicurezza - AGR_web : Pomezia, più risorse idriche per Torvajanica con il nuovo serbatoio Firmata la presa in consegna da parte di Acea d… - marmar21643163 : @ItalianAirForce @MinisteroDifesa @SM_Difesa @Comune_Pomezia I miei migliori auguri al nuovo Comandante e a quanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia nuovo Fase 3 a Pomezia, nuovo vertice per organizzare la riapertura delle scuole in sicurezza IlFaroOnline.it Coronavirus, Lazio: 13 nuovi casi, otto sono di importazione

Un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita Condividi 27 luglio 2020 ...

Covid-19, 13 nuovi casi nel LAZIO (8 di importazione). Nella ASL RM6 +6

Oggi nel Lazio si registrano 13 nuovi casi al coronavirus e un decesso. Di questi, otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno da ...

Un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita Condividi 27 luglio 2020 ...Oggi nel Lazio si registrano 13 nuovi casi al coronavirus e un decesso. Di questi, otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno da ...