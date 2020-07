Playoff Serie B 2019/2020, tabellone e accoppiamenti (Di lunedì 27 luglio 2020) La Serie B 2019/2020 si prepara alla sua post season per decretare la terza e ultima promozione in Serie A. Le formazioni si preparano al Playoff a sei a partire dal turno preliminare, per poi passare da semifinali e finale. Ma qual è la formula? Al Playoff accedono le formazioni classificate dalla terza all’ottava posizione nella classifica finale. Si parte con i seguenti accoppiamenti nel primo turno: la quinta affronta l’ottava e ad attendere una delle due sarà la quarta forza del campionato; la sesta invece sfiderà la settima mentre la vincitrice dovrà vedersela contro la terza. tabellone Turno preliminare Martedì 4 agosto, 6° classificata – 7° classificata Mercoledì 5 agosto, ... Leggi su sportface

ScleViBlocca : RT @sportface2016: #Juventus campione, frecciata di #Bonucci: 'Per chi voleva i playoff' - sportface2016 : #Juventus campione, frecciata di #Bonucci: 'Per chi voleva i playoff' - RobyGuarino : Complimenti alla #Juve. Serie A penosa. Bisogna urgentemente intervenire. Portarla a 16 squadre ed introdurre i pl… - Ciuffi75G : @gianluca_sarto @MorenoLongo Parliamo di come piazza la difesa a zona, parliamo che in serie A c'è arrivato di cul… - federtennis : ?? Il turno d’andata dei playoff della serie A a squadre di #tennis termina in parità! 3-3 tra SC Selva Alta e TC I… -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie Playoff Serie C, cambio obbligato con l'eliminazione della Coppa Tutto Lega Pro Nuovo colpo del Tc Prato: weekend da favola

Weekend da incorniciare per il Tc Prato. Dopo il 4-0 rifilato sabato scorso dalla squadra femminile di serie A1 nel match di andata delle semifinali play off scudetto al Tennis Club Parioli, ieri anch ...

Giotto, serve un’impresa per l’A2 Sconfitta 4-2 nella finale d’andata

Il Tennis Giotto con l’amaro in bocca nell’andata dei playoff per la serie A2. La sfida contro i forti torinesi del Ronchiverdi, giocata sui campi di via Divisione Garibaldi è terminata con una sconfi ...

Weekend da incorniciare per il Tc Prato. Dopo il 4-0 rifilato sabato scorso dalla squadra femminile di serie A1 nel match di andata delle semifinali play off scudetto al Tennis Club Parioli, ieri anch ...Il Tennis Giotto con l’amaro in bocca nell’andata dei playoff per la serie A2. La sfida contro i forti torinesi del Ronchiverdi, giocata sui campi di via Divisione Garibaldi è terminata con una sconfi ...