Pippo Baudo: «Scudetto alla Juventus? Non c’è molto da festeggiare» (Di lunedì 27 luglio 2020) Pippo Baudo, conduttore televisivo e tifoso bianconero, parla della conquista dello Scudetto da parte della Juventus Pippo Baudo, conduttore televisivo e tifoso della Juventus, ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della formazione bianconera. «È uno Scudetto che non mi entusiasma molto, vuoi per la circostanza del Coronavirus che ha ovviamente fatto registrare un campionato anomalo, in cui i calciatori hanno giocato un giorno sì e un giorno no, in condizioni strane, in pieno sole, senza pubblico. Ma poi, bisogna onestamente riconoscere che la Juve ha vinto con merito, ma ha avuto troppi rigori a favore. Quest’anno quindi sono felice ma con qualche riserva. E poi, coi tempi che ... Leggi su calcionews24

